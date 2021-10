Mobile film festival 2021 “Faire la paix avec la nature” : dernier délai de candidatures le 12 octobre

Le dernier délai de candidature pour la 17ème édition du Mobile film festival est fixé pour le 12 octobre à minuit. La 17ème édition cette année est placée sous le thème “Faire la paix avec la nature”.

Créé en 2005, le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages au principe simple : 1 mobile, 1 minute, 1 film sur un thème libre.

L’objectif est d’inciter les talents du monde entier à devenir les réalisateurs et réalisatrices de demain. Le choix du téléphone mobile permet de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions.

Pour cette 17ème édition du Mobile Film Festival -et pour la 3e fois en 5 ans- les candidats sont invités à créer des films sur les questions climatiques, sachant que les prix sont d’un montant de 26 000 euros.

Pour participer, les candidats doivent envoyer leurs films avant le 12 octobre 2021 (à minuit) sur le site www.mobilefilmfestival.com.

Le Mobile Film Festival est 100% digital, afin de toucher le public le plus large possible. Son format créatif et très court, mais aussi la qualité technique des films, permettent une diffusion sur tous écrans le mobile, web, TV, cinéma…

Depuis 2015, le Mobile Film Festival a reçu 5721 films de 151 pays, généré 134 millions de vues et distribué 310 000 € de bourses d’aide à la production ! Le Mobile Film Festival s’est par ailleurs engagé en partenariat avec les Nations Unies sur des grands thèmes de société au travers de deux éditions en 2015 et 2019 sur le Changement Climatique à l’occasion des COP21 et COP25, d’une édition en 2018 pour célébrer les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits Humains et en 2020 une édition sur le thème ” Women’s Empowerment “.

En 2020, a été lancée la première édition panafricaine, le Mobile Film Festival Africa, exclusivement ouverte aux réalisatrices et réalisateurs résidant en Afrique. Cette première édition panafricaine a été un succès avec 497 films soumis originaires de 38 pays du continent. La sélection officielle composée de 51 films de 23 pays a généré une audience de 14,3 millions de vues.