Houimel : Vaccination de plus de 900 personnes contre le coronavirus dans les établissements de protection des personnes âgées

Plus de 900 personnes âgées résidentes et agents dans les établissements de protection des personnes âgées dans les secteurs publics et privés ont achevé leur processus de vaccination anti covid-19, a indiqué vendredi la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées Imen Zahouani Houimel.

Au cours d’une conférence ayant pour thème la “Protection des personnes âgées après la pandémie du coronavirus: révision des régimes de protection sociale et sanitaire”, organisée à Tunis, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées qui coïncide avec le 1er octobre de chaque année, la ministre de la femme a souligné que les opérations de vaccination dans ces établissements ont connu un taux d’absentéisme en raison du refus de la vaccination par les personnes concernées ou leur famille, ajoutant que le ministère s’emploie à sensibiliser ces personnes à l’importance de la vaccination pour prévenir les risques de contaminations par la covid-19.

La ministre a précisé que la priorité a été accordée à la vaccination des personnes âgées dans les établissements de protection dans le cadre de la stratégie de prévention optée par le ministère pour protéger cette catégorie de personnes fragiles et exposées plus que d’autres à la contamination, signalant que 12 personnes âgés ont décédés suite au covid-19.

“Dans le cadre de la stratégie de prévention anti Covid-19, les personnes hébergées dans les établissements de protection ont été totalement isolées et privées des visites de leur proches” a-t-elle précisé, notant que des tests rapides ont été effectuées pour les nouveaux résidents et les agents travaillant dans ces établissements.

A noter que la Tunisie compte actuellement 12 centres publics de protection des personnes âgées relevant de l’union tunisienne de solidarité sociale et 21 établissements privés.