Ayachi Zammel : 90 députés ont signé la déclaration de reprise des travaux de l’ARP

Le député Ayachi Zammel a indiqué que 90 parlementaires ont, jusqu’ici, répondu à l’appel d’adhésion à la déclaration demandant au reste des députés de reprendre les activités parlementaires début octobre.

La déclaration est encore ouverte aux signatures (…) nous avons contacté des députés et attendons leur position sur la déclaration, a-t-il déclaré, jeudi 30 septembre 2021, à l’agence TAP.

Des députés de tous bords politiques ont signé le texte de la déclaration, a-t-il ajouté, relevant toutefois que l’appartenance politique du député n’y sera pas spécifiée tel qu’il a été convenu.

Mercredi, Ayachi Zammal, député du groupe parlementaire al-Watania à l’Assemblée des représentants du peuple, dont les activités sont suspendues depuis le 25 juillet dernier, a déclaré à la TAP que deux députés hors groupes, Safi Saïd et Iyadh Elloumi, et, lui même, ont rendu publique une déclaration appelant l’ensemble des élus à reprendre leurs activités le 1er octobre 2021.

Les trois députés appellent leurs collègues à reprendre leurs activités pour élaborer une feuille de route et une sortie de la crise, “en activation des dispositions de la Constitution et conformément au règlement intérieur du parlement”.

Ils leur demandent, également, de participer à une réunion dont la date sera fixée ultérieurement pour reprendre les activités du parlement.

Considérant que “toutes les mesures d’exception sont nulles et non-avenues”, les trois députés appellent le président de la République à revenir sur ses décisions et à se conformer à la Constitution, en se référant, en particulier, aux dispositions de l’article 80 et en privilégiant le dialogue entre les acteurs principaux sur la scène politique et sociale”.

Ils ont, aussi, affirmé la disposition à “s’opposer farouchement, par la voie légale, à ces mesures qui constituent une menace pour la République et pour les acquis démocratiques”.

Mais monsieur Zammal, vous êtes aveugle ou quoi: l’activité du Parlement a été suspendue pour cause de force majeure. Mais au lieu de le voir comme tel, vous demandez aux députés de signer une pétition comme s’il s’agissait d’une grève. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.