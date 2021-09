Tunisie – Météo : Températures en légère baisse

Températures en légère baisse, les maximales seront comprises entre 28 et 33 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 33 et 38° C dans le reste des régions.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h soufflera prés des côtes. Mer agitée à très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et forte dans le golfe de Gabès et la vigilance devrait être de mise.

Ciel partiellement voilée sur la plupart des régions. Les nuages deviendront plus denses l’après-midi sur le centre-ouest avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses à Kasserine et Sidi-Bouzid.