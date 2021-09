Un automobiliste fonce sur les piétons : ouverture d’une enquête

Un automobiliste a foncé sur des piétons dans la soirée du dimanche 26 septembre à Ksar Helal.

Le procureur général adjoint et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia Farid Ben Jha a confirmé que le représentant du procureur et le juge d’instruction se sont déplacés sur place et ont entendu les suspects qui se sont avérés résider au Canada et nés en 1966.

Selon Mosaïque FM, une enquête a été ouverte pour meurtre avec tentative de meurtre avec préméditation.

Le suspect a été placé en garde à vue pour connaître les motifs de son passage à l’acte.

Il est important de mentionner qu’une personne est décédée suite à cet incident.