Rassemblement devant le théâtre municipal à Tunis pour protester contre les décisions du président de la République

Un important dispositif sécuritaire a été déployé ce dimanche suite à l’organisation d’un rassemblement devant le théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, par des manifestants.

Ils sont venus manifester leur opposition aux mesures annoncées par le président de la République, avant d’organiser, vers midi, un sit-in à l’appel de certains partis et représentants de la société civile. Près de 700 citoyens rassemblés, selon une estimation d’une source sécuritaire, ont scandé des slogans dont “la constitution liberté, dignité, patriotisme” “le peuple veut qu’est ce que tu veux”.

Le président de la République Kais Saied, a annoncé le 25 juillet dernier des mesures exceptionnelles portant notamment sur le gel des activités du parlement et la levée de l’immunité des députés. Un décret présidentiel n.117 a également été publié annulant notamment le travail selon les articles de la constitution organisant les deux pouvoirs législatif et exécutif et mettant fin aux privilèges accordés au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ses membres.