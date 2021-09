Kais Saied : Des dispositions transitoires ont été mises en place pour gérer le pays

Le président de la République, Kais Saied, a souligné, lundi soir, la poursuite des mesures exceptionnelles décrétées, le 25 juillet dernier, annonçant la mise en place de nouvelles dispositions transitoires pour gérer le pays.

Lors d’une visite ” non annoncée ” au gouvernorat de Sidi Bouzid au cours de laquelle, il a assisté à un un meeting au siège du gouvernorat, le président Kais Saied a souligné la désignation, sous peu, d’un chef du gouvernement et la mise en place d’une nouvelle loi électorale.

” Il n’est pas question de revenir sur les décisions du 25 juillet”, a lancé, le président lors d’une allocution prononcée à cette occasion, assurant que ces mesures ” sont venues sauver le pays d’un danger imminent. ”

Le chef de l’Etat a affirmé avoir eu recours à ces mesures “pour préserver la patrie ” , et ” non pas pour distribuer des postes “.

Dans cette allocution adressée au peuple tunisien, le chef de l’Etat a relevé que les dispositions stipulées dans la Constitution relatives aux droits et libertés seront maintenues et ne seront pas affectées, dénonçant une campagne d’attaques et de critiques menée par certains partis à son encontre.

Le président Kais Saied a affirmé qu’il “n’a porté atteinte au droit de personne et qu’il n’a jamais déposé de plainte, ajoutant qu’il s’agit d’une affaire de peuple”.

Et d’avertir: “le danger est toujours là”. Et “le président ne peut pas quitter l’Etat comme une marionnette déplacée par des fils derrière le rideau”.

Kais Saied a accusé des parties, sans les citer “de chercher à semer le chaos et le désordre dans le pays”.