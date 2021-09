Tennis – Classement ATP : Le Top 20 inchangé

Le top 20 de la hiérarchie mondiale du classement ATP, publié lundi, est resté inchangé, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic, suivi du Russe Daniil Medvedev et du Grec Stefanos Tsitsipas, en l’absence de tournois majeurs, huit jours après la fin de l’US Open.

Seuls quelques tournois Challenger ont eu lieu cette semaine, notamment à Rennes et Istanbul. Leurs vainqueurs respectifs, le Français Benjamin Bonzi et l’Australien James Duckworth gagnent chacun 15 places, se retrouvant aux 61e et 65e rangs mondiaux.

Classement ATP au 20 septembre:

1. Novak Djokovic (SRB) 12133 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Alexander Zverev (GER) 7760

5. Andrey Rublev (RUS) 6130

6. Rafael Nadal (ESP) 5815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5173

8. Dominic Thiem (AUT) 4995

9. Roger Federer (SUI) 3765

10. Casper Ruud (NOR) 3440

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3368

12. Denis Shapovalov (CAN) 3310

13. Hubert Hurkacz (POL) 3128

14. Jannik Sinner (ITA) 2895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2800

16. Pablo Carre?o (ESP) 2650

17. Christian Garin (CHI) 2510

18. Roberto Bautista (ESP) 2405

19. Reilly Opelka (USA) 2341

20. Gaël Monfils (FRA) 2233