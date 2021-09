Coupe de la CAF (2e tour préliminaire) : les Nigérains de Bayelsa United adversaires du CS Sfaxien face connaissent leurs adversaires

La formation nigériane de Bayelsa United, vainqueur, dimanche, des Guinéens d’Ashante Golden Boys, sera l’adversaire du CS Sfaxien au 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football.

Les Nigérians se sont qualifiés au second tour grâce à 4 buts à 2 face aux Guinéens, dimanche, dans l’unique match devant opposer les deux équipes (au lieu de deux matches aller et retour) en raison de la situation sécuritaire en Guinée.

Le représentant tunisien jouera le match aller en déplacement du 15 au 17 octobre avant d’accueillir son adversaire au stade Mhiri entre le 22 et le 24 octobre.

L’autre représentant tunisien dans cette compétition, l’US Ben Guerdane, rappelle-t-on, a assuré samedi sa qualification au second tour aux dépens des Nigériens de l’AS Police (aller 2-0, retour 0-1). Au prochain tour, il affrontera la formation marocaine de Renaissande de Berkane, exempte du premier tour, en match aller prévu entre le 15 et le 17 octobre à domicile et retour entre le 22 et 24 octobre au Maroc.