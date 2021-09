Emirates lance une opération de recrutement en Tunisie

Emirates va recruter 3 000 membres d’équipage et 500 agents des services aéroportuaires dans les six prochains mois pour soutenir la forte reprise de ses opérations.

Pour soutenir l’augmentation de ses opérations de vols, Emirates lance, sur les 6 prochains mois, une campagne mondiale de recrutement pour embaucher 3 000 membres d’équipage et 500 agents des services aéroportuaires pour son hub de Dubaï. Dans le cadre de cette campagne de recrutement, Emirates recherche activement des candidats de Tunisie pour rejoindre ses opérations.

Il s’agit d’emplois au contact des passagers à Dubaï. Ces offres constituent une opportunité unique pour des personnes joviales, énergiques et avec le goût du service. En tant qu’ambassadeurs de la marque Emirates, les candidats interagiront avec le monde. Les personnes souhaitant devenir personnel navigant commercial ou agent de services aéroportuaires trouveront plus d’informations sur les conditions d’intégration et pourront s’inscrire sur www.emiratesgroupcareers.com.

Alors que les frontières internationales ouvrent à nouveau et que les restrictions de voyage s’assouplissent, Emirates intensifie ses opérations de vols dans le monde. Ces derniers mois, la compagnie a rappelé pilotes, personnel navigant et autres membres du personnel technique touchés par la faible activité liée à la pandémie.

Actuellement, la compagnie dessert plus de 120 destinations, soit 90 % de son réseau pré-pandémie. Elle prévoit de rétablir 70 % de sa capacité d’ici la fin de l’année, en remettant notamment en service un plus grand nombre d’Airbus A380, appareil emblématique de la flotte Emirates.

Dubaï, une des villes les plus dynamiques, a ouvert la voie de la lutte contre la pandémie et a été pionnière dans sa réponse face à la pandémie, grâce à ses initiatives d’envergure avec l’étroite coopération entre les secteurs public et privé.

Le déploiement rapide de la stratégie vaccinale à Dubaï et les protocoles sanitaires efficaces ont permis à la ville de lutter avec succès contre l’épidémie. Ils ont aussi permis à la ville de se rouvrir rapidement et en toute sécurité au tourisme international et aux voyageurs d’affaires depuis juillet 2020.

Des plages ensoleillées aux activités plus traditionnelles, en passant par ses infrastructures de classe mondiale pour accueillir et divertir les voyageurs, Dubaï propose des expériences parmi les plus populaires à l’échelle internationale.