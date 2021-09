Réouverture des frontières tuniso-libyennes d’ici deux jours

Les responsables tunisiens et libyens ont convenu de rouvrir les frontières aériennes et terrestres d’ici deux jours au plus tard, a indiqué, mercredi, Saber Bougerra, directeur exécutif du conseil économique tuniso-libyen, précisant qu’un protocole sanitaire sera appliqué entre les deux pays.

Ainsi, ce protocole stipule que les voyageurs des deux pays (de plus de six ans) doivent être totalement vaccinés et présenter un test PCR, a fait savoir Saber Bouguerra, ajoutant que tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés sont appelés à observer une quarantaine obligatoire dans un hôtel.

Les frais de cette quarantaine seront à la charge des voyageurs, observe -t-il.

Selon Bouguerra, ces nouvelles mesures ont été prises lors d’une réunion, tenue, ce matin, à Djerba, entre les ministres de la Santé et de l’Intérieur libyens qui conduisaient une délégation et leurs homologues tunisiens.

La frontière entre la Tunisie et la Libye a été fermée, le 8 juillet 2021, par le gouvernement libyen en raison de la propagation de la souche indienne mutée ” Delta ” de Covid-19, en Tunisie.

Cette décision a suscité de vives critiques des Tunisiens, notamment avec le blocage de centaines de personnes au poste frontalier de Ras Jedir.

Vers mi-août le gouvernement du premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah a annoncé l’ouverture des frontières, mais cette décision n’a pas été concrétisée, en raison du refus de la partie tunisienne.

Le 9 septembre, Dbeibah a effectué une visite officielle en Tunisie, pour calmer les tensions entre les deux pays suite à des accusations mutuelles liées au dossier du terrorisme.

Les deux parties ont catégoriquement démenti ces accusations.

Il a fait savoir que Ras Jedir à Ben Guerdane et Dhiba ( gouvernorat de Tataouine) restent les principaux passages frontaliers qui existent entre la Tunisie et la Libye, soulignant que leur fermeture a entraîné, plusieurs fois, des protestations dans les deux pays .

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger avait souligné, mardi soir, que la fermeture provisoire des frontières tuniso-libyennes s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.