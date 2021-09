Tunisie : Journée portes ouvertes de nettoyage dans les établissements scolaires à la Manouba

Une journée portes ouvertes de propreté a démarré dimanche dans tous les établissements éducatifs dans le gouvernorat de la Manouba (96 écoles primaires, 19 lycées secondaires et 28 collèges) avec la participation d’élèves, de parents et de membres de la société civile, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire qui aura lieu mercredi prochain.

Cette campagne de propreté comprend notamment le nettoyage des salles de classe, l’aménagement des espaces extérieurs, le désherbage, le contrôle du réseau d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, et le badigeonnage des murs.

Le secrétaire général du gouvernorat de Manouba Anas abdelhédi, a indiqué que cette campagne a été préparée sous la supervision du gouverneur de la région, Mohamed Cheikh Rouhou, en coordination avec le commissariat régional de l’éducation, des municipalités et de la société civile en vue d’assurer toutes les conditions de réussite à cette journée de propreté.

“Cette campagne de nettoyage s’est déroulée dans les différentes délégations avec des équipements fournis par les municipalités et les commissariats régionaux de l’agriculture, a-t-il précisé, soulignant que les travaux se poursuivront jusqu’à la rentrée scolaire.

Des directeurs d’établissements éducatifs dans la délégation de Douar Hicher ont exprimé le besoin de la participation de la société civile et des familles aux campagnes de nettoyage et de réaménagement des établissements pendant les vacances scolaires, en vue de palier l’insuffisance des agents de nettoyage notamment dans les écoles primaires et de participer à l’achat des produits de nettoyage, de désinfection et autres..