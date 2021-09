Tunisie : La loi d’orientation sur l’enseignement et la formation pour l’année 2002 a prouvé son échec

Le sociologue Mounir Houssine a indiqué que la loi d’orientation pour l’année 2002 sur le secteur de l’enseignement supérieur et la formation a prouvé son échec et n’a pas pu garantir le droit à l’enseignement pour tous, ce qui a causé le décrochage scolaire de plus de 10 mille élèves par an.

Il a souligné au cours d’une conférence de presse organisée jeudi par le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDS) au siège de la SNJT que les pertes financières dans le secteur de l’éducation ont dépassé 1000 millions de dinars par an soit environ 20 pc du budget du ministère de l’éducation.

Houssine a précisé que les élèves décrocheurs moins de 16 ans sont considérés comme des analphabètes potentiels rappelant que la moyenne annuelle du décrochage scolaire dépasse 108 mille dans toutes les étapes de l’enseignement.

S’agissant de la violence en milieu scolaire, il précisé que les cas de violence enregistrées dans les collèges s’élèvent à plus de 44 mille cas contre 23 mille dans les lycées secondaires au cours de la période 2012-2015.