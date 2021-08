Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 août 2021

Le temps aujourd’hui sera marqué par une baisse des températures, où les maximales varieront entre 27 et 33 degrés dans le nord, le centre et les zones côtières du sud et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.

L’institut national de la météorologie appelle à la prudence près des côtes et dans le sud, où le vent sera relativement fort et oscillera Entre 30 et 45 km/h et faible et modérée à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée est localement très turbulente au nord, avec apparition parfois de nuages ??dans la plupart des régions accompagnés de pluies éparses et d’orages dans l’après-midi, avec chude grêle dans des endroits limités.