La Tunisie condamne l’attaque de Kaboul

La Tunisie a fermement condamné l’attentat “terroriste” perpétré près de l’aéroport de Kaboul, vendredi 27 août 2021, ayant fait de nombreuses victimes, dont des civils afghans et des membres des forces américaines.

La Tunisie présente ses condoléances et sa sympathie avec les familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessées dans cette “attaque brutale”, indique un communiqué publié dans la soirée de vendredi par le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie réitère son “rejet catégorique de toute forme de violence, d’extrémisme et de terrorisme”, et appelle la communauté internationale à redoubler d’efforts et à intensifier la coopération pour lutter contre ce phénomène.

Dans le même communiqué, la Tunisie a réitéré la “nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité en Afghanistan, et d’assurer la protection des vies et des biens”.

Par ailleurs, la Tunisie a invité toutes les parties afghanes à “ne ménager aucun effort pour réaliser la stabilité et la paix, au service du peuple afghan”.