Tunisie : MANARA, une nouvelle application mobile tunisienne de lutte contre les violences faites aux femmes

A l’occasion de la fête nationale de la Femme, l’Association Femme et Citoyennete El Kef a annoncé, vendredi, le lancement d’une nouvelle application mobile destinée a l’appui juridique des femmes et filles victimes de violences, téléchargeable gratuitement dès aujourd’hui sur Google Playstore.

Selon un communiqué publié par l’association, cette application permet a toute personne souhaitant signaler un problème de violence, poser une question ou connaitre ses droits de le faire directement depuis son téléphone.

L’application Manara regroupe plus largement l’ensemble des informations sur le sujet : definitions des types de violence, textes de loi, procédures, ou encore, structures spécialises. Plus encore, en créant un compte, chacun peut signaler un acte de violence en tant que temoin ou victime.

D’après le communiqué, des equipes de jeunes tunisiens ont, en effet, été invitées a? participer au hackathon ” Ye7mik “, ou elles ont pu proposer leur vision d’une application destinée a protéger les femmes et les victimes de violences et être sensibilise?es sur le sujet des violences faites aux femmes. Un mois plus tard, l’équipe ayant le meilleur projet a été retenue pour poursuivre l’aventure et remporter un prix.

Il s’agit d’ItNes, composée de Mehdi Manach ou (entrepreneur), Meriem Mellef (doctorante en informatique) et Houssem Alayet (fonctionnaire).

Manara a été réalisée en collaboration avec la fondation CIDEAL, le Coworking space Level 1 et We Code Land.

Le Conseil de l’Europe, dans le cadre de son projet en partenariat avec l’Union europeenne intitule ” Amélioration du fonctionnement, de la performance et de l’accès à la justice en Tunisie ” (AP-JUST), a par ailleurs apporte un soutien continu en matiere de financement et de communication.