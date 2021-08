Tunisie : Al Qotb appelle à l’urgence d’une feuille de route pour sortir de l’impasse constitutionnelle

Le parti Al Qotb a appelé vendredi à l’urgence d’une feuille de route pour sortir de l’impasse constitutionnelle que vit le pays, en associant la société civile et politique à son élaboration.

Dans une déclaration, le parti appelle à la nécessité de demander des comptes au mouvement Ennahdha ainsi que tous ceux qui ont partagé le pouvoir avec ce parti et contribué à la dégradation de la situation dans divers domaines depuis plus d’une décennie.

Al Qotb juge également, urgent de démanteler le système de corruption d’avant et après janvier 2011.

Il insiste sur la non implication des appareils militaire et sécuritaire dans le conflit politique, soulignent le besoin d’un retour au fonctionnement normal des institutions de l’Etat dans les meilleurs délais.

Le parti, pour qui les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet dernier par le président de la République constituent ” un passage en force “, a affirmé le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays.

Et d’ajouter, les Tunisiens attendent la nomination d’un chef de gouvernement et de son équipe, ils attendent de connaitre la vérité sur les assassinats politiques et les parties derrières l’envoi des jeunes combattre dans les zones de conflits. Ils attendent des mesures économiques et sociales capables d’améliorer leur pouvoir d’achat. Ils attendent, en fin, de voir tous les corrompus traduits en justice.