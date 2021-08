Jeux paralympiques : Départ du premier contingent d’athlètes tunisiens pour Tokyo

Le premier contingent de la délégation des athlètes handisports tunisiens s’est envolée ce mercredi pour la capitale japonaise, Tokyo, en vue de prendre part aux Jeux Paralympiques prévus du 24 août au 5 septembre.

Les représentants tunisiens qui ont été accompagnés à leur départ à l’aéroport de Tunis Carthage par le président du Comité national paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, et par un certain nombre de représentants des fédérations sportives concernées, effectueront un stage de préparation à Edogawa jusqu’au 20 août, avant de rejoindre le village paralympique.

La délégation tunisienne conduite par Lotfi Laabaied, membre du bureau exécutif du Comité national paralympique tunisien, et Abderrazak Souaysia, conseiller technique du comité, comprenait 22 athlètes spécialisés en athlétisme, en attendant l’arrivée le 18 août de Soumaya Boussaid (Athlétisme), de Karim Gharsallah (paratennis) et de Fathi Zouinkhi (paratriathlon).

A noter que la lanceuse du poids Henia Aydi a déclaré forfait au dernier moment en raison d’un problème de santé qu’elle a subi lors de son dernier stage à Bologne.

La Tunisie sera représentée pour la première fois dans l’histoire de sa participation aux Jeux Paralympiques dans trois spécialités : l’athlétisme avec 23 athlètes, le tennis de table avec un participant et le paratriathlon avec un athlète.

Voici la liste des athlètes tunisiens engagés aux Jeux Paralympiques (Tokyo 2020+1)

Tennis de table : Karim Gharsallah

Triathlon : Fathi Al Zouinkhi

Athlétisme : Walid Ketila (courses 100 et 800 mètres, chaises T-34) – Raoua Tlili (lancer du poids et disque F-41) Mohamed Farhat Chida (saut en longueur, course T-38 400 mètres) – Somaya Bousaid (400 – et course 1500 mètres T-13) – Wajdi Boukhaili (marathon T12) – Raja Jebali (F40 lancer du poids) – Rooya Jebali (400 et 1500 mètres T12-) – Yosra Ben Jemaa (lancer du javelot F34) – Faouzi Rezig (lancer du javelot F34) – Rima Abdelli (lancer du poids F40) – Hatem Nasrallah (marathon T12) – Achraf Lahouel (1500m T13) – Sonia Mansour (400m T38) – Ahmed Ben Mosleh (poids F37) – Fadhila Naffati (F54 lancer du poids) – Yassine Guennichi (poids F36) – Fathia Amamiya (lancer du disque F41) – Abdennasser Faydi (boccia et lancer du poids F32) – Bochra Rezouga (lancer du disque F53) – Samar Ben Koalab (lancer du disque et lancer du poids F41) – Nourhan Belhaj Salem (lancer du disque et lancer du poids F40) – Dhouha Chalhi (boccia et lancer du poidsF51) – Sawssen Ben Mbarek (lancer du javelot et lancer du poids F34).