L’UIB apporte des éclaircissements concernant une polémique sur les réseaux sociaux

Suite à la polémique déclenchée sur les réseaux sociaux par l’information relative au courrier envoyé aux “héritiers du Martyr Abdessalem Essaafi”, il nous importe d’apporter au public les éclaircissements suivants:



1– Le courrier envoyé est une erreur procédurale. Il n’aurait pas dû être envoyé. Nous avons pris contact avec la famille. Et une lettre d’excuses leur sera envoyée immédiatement.



2– Toutes les mesures nécessaires au traitement du dossier de crédit du Martyr Abdessalem

Essaafi seront prises avec les parties prenantes à la banque; sans aucune incidence sur la

famille.



3– L’UIB, en tant qu’Institution, et en tant que personnes, sommes éminemment

reconnaissants des sacrifices de nos martyrs et de nos valeureux soldats. Nous avons été

nous sommes et nous serons toujours à leurs côtés au service de notre patrie.