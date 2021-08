Tunisie – Météo : la canicule se poursuivra dimanche

la canicule se poursuivra dimanche et les températures maximales devraient osciller entre 40 et 47 degrés à l’intérieur du pays et atteindre 49 degrés dans le sud-ouest avec des coups de sirocco à l’exception des zones côtières, où elles se situeront entre 32 et 38 degrés.

Temps partiellement nuageux dans le nord, clair à quelques nuages ??dans le centre et le sud.

Des cellules d’orage devraient se former dans le nord-ouest dans l’après-midi, accompagnées de pluies éparses.

Les vents seront généralement modérés et devraient se renforcer relativement au sud l’après-midi.