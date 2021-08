L’ordre national des pharmaciens annonce une campagne de collecte pour l’achat des médicaments au profit des catégories démunies

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens a annoncé l’organisation d’une campagne de collecte par les pharmaciens pour l’achat des médicaments aux profit des catégories démunies.

Selon un communiqué publié par le conseil de l’ordre, cette campagne a été décidée suite à l’initiative du président de la république Kais Said, visant à réduire le prix des médicaments et aider les personnes à faible revenus durant la période de la pandémie et ce, au cours de sa rencontre récemment avec les syndicats du secteur des officines et du directeur général de la pharmacie centrale Bechir Yermani.

Le conseil de l’ordre a appelé les professionnels du secteur à participer bénévolement à la journée nationale de vaccination anti Covid-19 prévue pour le dimanche 8 aout 2021 dans tous les gouvernorats et à adhérer en masse à la vaccination gratuite qui démarre bientôt dans les pharmacies.