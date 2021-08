Tunisie : Journée nationale de vaccination anti-Covid le 8 août

Le président de la République Kaïs Saïed a ordonné l’organisation, le 8 août courant, d’une journée nationale de vaccination contre la Covid-19 pour les personnes âgées de 40 ans et plus.

” Six millions de doses de vaccins anti-Covid étant été assurées sous forme de dons de pays frères et amis, le président de la République a ordonné l’organisation d’une journée nationale de vaccination, le 8 août courant, à l’intention des citoyennes et citoyens âgés de 40 ans et plus, et ce dans toutes les régions du pays ” , indique un communiqué de la présidence de la République.

Cette initiative sera réalisée dans le cadre d’une coordination entre les ministères de la Santé, la Défense, l’Intérieur et l’Education, en collaboration avec d’autres structures intervenantes dont des composantes de la société civile et des bénévoles, précise-t-on de même source.

Le ministère de la Santé avait annoncé plus tôt ce lundi que la journée ouverte de vaccination (journée nationale de vaccination) se tiendra le dimanche 8 août 2021 de 07h à 19h00 dans les lycées et collèges du pays. Il a appelé les citoyennes et citoyens âgés de 40 ans et plus à s’inscrire à cet effet entre 19h00 et 07h00 par SMS en tapant *2021# ou sur le numéro 85355, ou encore sur le site www.evax.tn