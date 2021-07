Mohamed Trabelsi : Une réunion se tiendra samedi sur la vaccination des élèves et étudiants

Le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi a indiqué aujourd’hui qu’une réunion se tiendra demain samedi, entre les ministères de la santé, de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour examiner la proposition de vaccination des élèves et étudiants contre la covid-19 avant la nouvelle année scolaire et universitaire selon les doses de vaccin disponibles.

Trabelsi a précisé dans une déclaration à la TAP au cours de la cérémonie de réception de 1 million de doses de vaccin Moderna remis par les états unis d’Amérique à travers l’initiative Covax, que le ministère de la santé s’emploie à garantir une rentrée scolaire sécurisée selon un calendrier clair et précis adopté par tous les ministères concernés.

Il a ajouté que le ministère de la santé prévoit la vaccination 3 millions de tunisiens jusqu’au mois de septembre prochain, soulignant que le stock de vaccins passera à environ 7 millions de doses au cours des deux prochaines semaines.