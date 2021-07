Le centre 4C à l’ISIM de Sfax excelle et rayonne

Tout au long de l’année universitaire 2020-2021 le centre de Carrière et de Certification des Compétences à l’institut Supérieur d’Informatique et multimédia de Sfax (4C ISIMS) a excellé et a rayonné à l’échelle régionale et nationale.

C’est Inès Kamoun Fourati qui dirige ledit centre, en collaboration avec Raïda Ktari, Leïla Baccour, Imen Tounsi et Yassine Ben Ayed, enseignants à l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS).

En effet, le centre 4C ISIMS a pu passer à ses étudiants et enseignants 481 certifications Microsoft (MTA, MTC, MOS et MCE) dont 273 ont été obtenus avec succès, soit un taux de réussite de 56,75%.

De la sorte, 4C ISIMS est le premier centre au niveau de l’université de Sfax en termes de consommation de vouchers mis à dispositions de tous les centres de certification par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les sessions de certification ont été organisées suite à des sessions de formation à distance et en présentiel de la part des enseignants de l’ISIMS.

Le centre a également organisé des sessions de formation et de coaching pour la préparation aux sessions de certification et la préparation à la compétition nationale.

Le centre 4C ISIMS a également participé, pour la première fois, à la compétition nationale sur les certifications Microsoft Office Specialist #MOS organisée par SmartFuture le 7 juillet 2021 au profit de tous les établissements du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dès sa première participation à cette compétition, le centre a pu décrocher le premier prix grâce à l’étudiant Mohamed Adelmoulah inscrit en deuxième année licence en Analyse de données et Big Data.

L’étudiant a obtenu un score de 1000/1000 dans un temps record de 516s. Cet étudiant participera à la compétition internationale organisée annuellement par Microsoft.

Tous ces succès sont la preuve d’un travail sérieux et continu de toute l’équipe du centre 4C ISIMS et de tout le corps enseignant et administratif de cet établissement qui ne cesse de rayonner.