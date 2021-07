Affaire FT Natation – Oussama Mellouli : Précisions du ministère des Sports

Le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle a réitéré son soutien constant à tous les sportifs de l’élite, notamment ceux qui participent aux grands évènements sportifs mondiaux, continentaux et aux Jeux olympiques.

Dans un communiqué publié jeudi soir , le ministère a insisté sur l’importance d’une bonne préparation technique, la coordination avec les fédérations nationales concernées pour une gestion financière, administrative et logistique rigoureuse, tout en rappelant le rôle du MJS de conciliation et d’arbitrage en cas de conflits entre un sportif et sa fédération, sans toucher aux prérogatives de l’autorité judiciaire et de son indépendance.

A propos des rumeurs qui ont été véhiculées sur la convocation devant la justice du nageur Tunisien Oussama Mellouli, le ministère affirme dans ce communiqué “qu’après avoir fait les vérifications nécessaires auprès des parties concernées, le ministère de la jeunesse des sports et de l’intégration professionnelle, indique que la convocation à comparaître devant la justice, est une plainte déposée par la mère d’Oussama Mellouli, Khedjia Mellouli, contre la Fédération tunisienne de tennis le 21 janvier 2021, “pour détournement des biens publics”.

La présence du nageur tunisien à comparaître devant la brigade économique et financière d’El Gorjani, le 16 juillet, est facultative, puisque la convocation est adressée à Khedija Mellouli en tant que plaignante et non en tant qu’accusée, précise le MJS.

La fédération tunisienne de natation avait de son coté déposé une plainte contre Khedija Mellouli pour falsification en 2017 et une autre en 2018 rappelle la même source .

Oussama Mellouli (37ans) le sportif tunisien le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques avec deux médailles d’or et une médaille de bronze aux JO de Pékin en 2008 et aux JO de Londres en 2012 participera pour la sixième fois aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, dans la course des 10 km en eau libre, rappelle-t-on.