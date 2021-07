Tunisie : L’AMT porte plainte contre Ridha Raddaoui, membre du Collectif de défense Belaid-Brahmi

L’Association des magistrats Tunisiens (AMT) a affirmé avoir porté plainte contre Me Ridha Raddaoui, membre du Collectif de défense de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi pour des ” accusations infondées ” contre l’association.

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, l’Association souligne également avoir engagé une action en justice contre le blogueur et le propriétaire de la page ” Tunisie politique ” sur le réseau social ” Facebook “.

Selon l’Association, Mr Ridha Raddaoui et le propriétaire de la page ” Tunisie politique “, avaient adressé des accusations ” non fondées ” contre l’association et cherché à ternir l’image de l’AMT et de son président.

L’AMT assure qu’elle engagera toutes les procédures nécessaires relatives à ces deux plaintes pour éclairer l’opinion publique à ce sujet.