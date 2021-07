Établissements de santé publics : Une moyenne générale du taux d’occupation des lits de réanimation est de l’ordre de 91.8%

La moyenne générale de taux d’occupation des lits de réanimation dans les établissements hospitaliers publics dans les différents gouvernorats du pays est de l’ordre de 91.8pc jusqu’à la journée de 04 juillet courant, selon des données fournies lundi par le ministère de la santé.

Le taux d’occupation des lits de réanimation dans les établissements publics de santé a atteint 100pc dans 11 gouvernorats, à savoir, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Kairouan, Béja, Kef, Sidi Bouzid, et Mahdia. Le taux d’occupation le plus faible a été enregistré à Kébili soit 17pc suivi par Kasserine à 57pc et Médenine avec un taux de 61pc.

La moyenne générale d’occupation des lits d’oxygène dans les différents établissements hospitaliers publics est estimée à 79.6pc. Le taux d’occupation des lits d’oxygène est de l’ordre de 100pc dans les gouvernorats de Manouba, Ben Arous et Zaghouan, a encore précisé la même source.

Le taux d’occupation des lits d’oxygène a dépassé la moyenne générale dans 8 gouvernorats à savoir 97pc à Monastir, 96pc à Ariana et Béja, 93pc à Tunis et Sousse, 89pc à Kairouan, 87pc à Nabeul et 86pc à Sidi Bouzid. Les gouvernorats de Tozeur et Tataouine ont enregistré moins d’occupation des lits d’oxygène à savoir 21pc suivi de Kébili 32pc, Gabès 37pc et Gafsa 40pc.