Tunisie – Covid-19 : Mechichi souligne l’impératif de poursuivre la vaccination pour les personnes âgées de plus de 60 ans

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a souligné lundi l’impératif de poursuivre la vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans et de même les contacter pour leur épargner les difficultés de déplacements et d’attente, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Mechichi a insisté lors de la réunion périodique du comité supérieur consultatif chargé de suivi et d’évaluer la situation pandémique dans le pays, l’importance de mobiliser le matériel et les équipements nécessaires dans cette guerre contre le coronavirus. Les participants à la réunion ont également examiné les moyens d’installer des hôpitaux de campagne supplémentaires dans les gouvernorats qui comptent une hausse alarmante du nombre de contamination par le coronavirus afin de consolider les efforts déployés et aider à limiter la propagation de la pandémie.