Découverte d’un Kalachnikov dans les bagages d’une ressortissante maghrébine : Mandats de dépôt contre deux personnes

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis, vendredi, deux mandats de dépôt contre une passagère qui a dissimulé une arme Kalachnikov dans ses bagages via l’aéroport Tunis-Carthage et contre sa mère qui l’accompagnait.

Les chefs d’inculpation retenus contre les deux passagères et un troisième suspect qui est en état de fuite sont les suivants: adhésion à une organisation terroriste active en dehors et à l’intérieur du pays, procuration d’armes et de munitions et planification de crimes terroristes.

Le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Mohsen Daly a indiqué à l’agence TAP que l’enquête se poursuit pour recueillir des données et des renseignements en lien avec cette affaire.

Le 28 mai dernier, une ressortissante maghrébine a été interpellée à l’aéroport Tunis-Carthage en possession d’un Kalachnikov (sans chargeur) caché dans sa valise.La passagère en provenance d’un pays de l’Afrique subsaharienne, était accompagnée de sa mère.Les services douaniers et la Police aux frontières à l’aéroport de Tunis-Carthage ont découvert l’arme dans sa valise lors du chargement des bagages.