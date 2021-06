Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 02 juin 2021

Une hausse des températures est attendue , mercredi, 2 juin 2021. Les maximales oscilleront entre 22 et 28 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 30 et 36 degrés dans le reste des régions et atteindront 41 degrés dans l’extrême sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des cellules orageuses seront observées l’après-midi sur le nord et le centre du pays et le temps sera partiellement nuageux dans le sud.

L’activité du vent se poursuit prés des côtes et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière.

La mer sera très agitée dans le Golfe de Gabès et agitée dans le reste des zones maritimes.