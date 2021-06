Kairouan : Nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid19

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba a annoncé, mercredi, une nouvelle série de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus et ce à partir de mercredi 2 juin 2021 jusqu’au 9 juin 2021.

Ces mesures ont été prises lors d’une réunion au siège du gouvernorat avec le comité régional élargi de lutte contre les catastrophes.

Parmi les mesures adoptées, l’interdiction des chaises et tables dans les espaces fermés de restauration et dans les cafés, interdiction des cérémonies et des évènements publics et privés, suspension de toutes les activités culturelles, et fermeture des marchés hebdomadaires durant une semaine.

Dans le même contexte, le gouverneur a souligné la stricte application du couvre-feu en vigueur de 22H à 5H, en plus du durcissement des contrôles relatifs à l’application du protocole sanitaire dans l’espace public.

A noter qu’un laboratoire mobile spécialisé en sécurité biologique a été installé, mercredi, dans le gouvernorat de Kairouan pour appuyer les efforts des professionnels de santé dans la région.

Le gouvernorat de Kairouan a connu depuis l’apparition du virus un total de 8435 cas de contamination dont 7650 personnes rétablies et 313 décès.