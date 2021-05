Tunisie : Nécessité de vacciner les professionnels de l’éducation et du tourisme

La vaccination des professionnels des secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et prochainement du tourisme a pour but de faire réussir les examens nationaux et la saison touristique, a indiqué vendredi, le directeur général de la santé, Faiçel Ben Salah.

En marge de la cérémonie de réception d’une nouvelle cargaison de 256 mille doses de vaccins anti Covid-19 “Pfizer” à l’aéroport Tunis-Carthage, Ben Salah a déclaré à la TAP que chaque ministère est appelé à fixer ses objectifs de vaccination, et à la lumière des demandes présentées par chaque département, le ministère de la santé répond aux besoins des divers secteurs.

Il a affirmé la vaccination des enseignants au niveau de l’enseignement de base et du secondaire a été décidée, suite à une demande formulée par le ministère de l’éducation en commun accord avec ses partenaires pour assurer le bon déroulement des examens nationaux, idem pour la vaccination des sécuritaires et du personnel du tourisme et du transport, qui sont des secteurs vitaux.

Ben Salah a assuré que la vaccination des professionnels des secteurs vitaux n’est pas en contradiction avec la stratégie nationale de vaccination qui accorde la priorité aux personnes âgées et atteintes de maladies chroniques et ce, afin de réduire le taux de mortalité et les formes graves de contamination.

“La présidence du gouvernement assure la coordination entre les demandes faites par les ministères concernés et le ministère de la santé” a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que l’opération de vaccination du personnel de secteur éducatif qui a démarré au cours de cette semaine a été critiquée par certaines parties, dans le sens ou des groupes n’appartenant pas aux secteurs prioritaires de la stratégie nationale de vaccination auraient bénéficié du vaccin anti Covid-19.