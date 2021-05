Tunisie : Appel aux agriculteurs et citoyens suite au décès de sept vaches

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a lancé un appel aux citoyens et aux agriculteurs afin de ne pas s’approcher, provisoirement, des marécages de Tarazka à Nabeul et ce suite à la mort de sept vaches aux environs de cette zone.

La présidente du Comité de santé, d’hygiène et d’environnement à la municipalité de Tazarka, Zouha Nechi, a affirmé la mort de sept vaches laitières appartenant à un agriculteur de la région de Tazarka relevant de la délégation de Korba, après avoir bu les eaux polluées versées par l’une des unités industrielles de la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Nechi a indiqué qu’une équipe regroupant des agents de la police municipale et de l’hygiène, ont pris des échantillons des eaux versées par les unités industrielles et effectué des prélèvements des cadavres des vaches pour identifier les causes de la mort.