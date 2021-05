LDC : l’Espérance pour une remontada face au CR Belouizdad

L’Espérance de Tunis aura besoin d’une remontada historique pour assurer sa qualification en demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’occasion du quart de finale retour qui l’opposera ce samedi à Radès à la formation algérienne du CR Belouizdad (17h00).

Défaits 0-2 à l’aller à Alger, les sang et or, sacrés champions de Tunisie pour la 31e fois de leur histoire et 5e de suite, doivent puiser dans toutes leurs ressources pour renverser la vapeur et l’emporter par 3 buts à 0 s’ils veulent se qualifier et éviter une deuxième élimination de suite des quarts de finale comme ce fut le cas l’année dernière face au Zamalek d’Egypte.

Le staff technique espérantiste comptera vraisemblablement sur la même formation du match aller mais devra apporter les réglages nécessaires notamment sur le plan offensif comptant dans cela sur une armada de bons attaquants à l’image de Hamdou El Houni, Anice Badri, Taha Yassine Khenissi, Nassim Ben Khelifa, Fédi Ben Choug, aidés par d’excellents milieux de terrain tels que Mohamed Ali Ben Romdhane, Fousseiny Coulibaly, Abderraouf Benghuit et Ghaylène Chaalali.

La vigilance reste de mise néanmoins en défense où la mission d’Elyès Chetti, Mohamed Badrane, Hamdi Naguez et Mohamed Ali Yacoubi semble bien délicate pour verrouiller l’accès aux bois de Farouk ben Mustapha.

Forte de son avantage du match aller, l’équipe de Chabab Belouizdad, qui se trouve depuis jeudi à Tunis, est venue pour conforter son avance et arracher une qualification historique pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition africaine.

Son coach serbe Zoran Manojlovic comptera sur une ambitieuse équipe, cohérente et tactiquement appliquée, dont les joueurs les plus en vue sont Zakaria Draoui, auteur du premier but et décisif sur le second lors du match aller, et Amir Sayoud, meilleur buteur du championnat algérien et auteur de la deuxième réalisation de son équipe.

Les Algériens, motivés par leur prestation de l’aller, tenteront de créer la surprise face au quadruple champions d’Afrique (1994, 2011, 2018 et 2019) tout en veillant à préserver leur avantage jusqu’au bout.

Mais le représentant tunisien n’a pas encore dit son dernier mot. L’équipe sang et or possède en effet tous les moyens pour réaliser la remontada espérée à condition de se montrer plus efficace au niveau offensif comme défensif et de bien exploiter ses moyens humains et techniques.

Le match sera dirigé par l’arbitre gambien Bakary Gassama.