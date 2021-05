Le Courant démocrate appelle les forces nationales à s’unir pour accélérer le départ du gouvernement

Le parti Courant démocrate a appelé les forces démocratiques et la société civile à “unifier les efforts et pousser le gouvernement Hichem Mechichi vers la sortie”.

Cet appel fait suite à “l’accentuation de l’impuissance de ce gouvernement et plus précisément de son chef qui manque de compétence et adopte une attitude autoritaire”, a estimé, jeudi, le parti, dans une déclaration.

“Chaque jour qui passe, Mechichi s’accroche encore plus au pouvoir et fait perdre au pays plus d’argent et de vies humaines”, a-t-il déploré.

Le Courant démocrate s’est dit “préoccupé face aux balbutiements du gouvernement Mechichi pendant neuf mois, conduisant le pays à de multiples crises, notamment sanitaire, institutionnelle, économique et financière, outre une crise de confiance en l’Etat”.

Ce gouvernement, a-t-il regretté, présente des engagements dénués de toute transparence et sans recourir à une approche participative sérieuse.

“Il est déterminé à effectuer un remaniement ministériel dans les institutions sensibles de l’Etat, sans prendre en compte la compétence et l’intégrité des candidats, outre ses efforts d’assujettir le secteur des médias et d’ouvrir la voie à des initiatives législatives qui vont à l’encontre de la liberté et de la démocratie”, a-t-il estimé.

Evoquant la crise sanitaire de la Covid-19 qui a emporté plus de 12 mille vies humaines, le Courant démocrate attribue cette crise à l’absence d’une politique anticipative pour gérer la deuxième et la troisième vague et à une démission sans précédent de l’Etat de son rôle social pendant les périodes de confinement.

“Il s’agit manifestement de l’absence d’une quelconque volonté d’entamer une réforme structurelle”, affirme le parti.

Le Courant démocrate a, sur un autre plan, dénoncé “une crise de confiance entre le peuple et l’Etat qui a atteint son apogée en constatant l’incapacité honteuse du gouvernement à faire appliquer le confinement total, annoncé abruptement sans la prise des mesures sécuritaires, économiques et sociales nécessaires”.