Hand – Nationale A : La commission d’appel suspend la reprise du match arrêté EMM-EST

La commission d’appel de la Fédération tunisienne de handball a décidé de suspendre la mise en œuvre de la décision de la Ligue nationale concernant l’achèvement ce samedi du match arrêté EM Mahdia-Espérance de Tunis, comptant pour la deuxième journée Play-off de la Nationale A et de le reporter à une date ultérieure.

Le match a été arrêté le 28 avril à la 39e minute et 12 secondes en raison d’une panne de courant dans la salle de Mahdia alors qu’El Makarem menait par 24-21.

La Ligue nationale a décidé dimanche, après avoir étudié le dossier et écouté les deux parties, de reprendre la rencontre ce samedi à partir du moment où elle s’est arrêtée.

Mais l’espérance a fait appel de la décision devant la commission de recours, qui a décidé d’arrêter la mise en œuvre de cette décision et de suspendre la poursuite du match tout en autorisant les deux clubs concernés de présenter leurs preuves à partir de mardi prochain pour parvenir à un règlement définitif du différend.

L’Espérance Sport avait exigé, lors de son audition par le bureau de la Ligue, de rejouer tout le match, considérant que l’équipe hôte était responsable de ce qui s’est passé dans la salle et ne pouvait pas tirer profit de cette erreur puisqu’elle sera avantagée en cas de poursuite de la rencontre.

Quant à l’EM Mahdia, il avait considéré que ce qui s’était passé était un cas imprévisible et que la municipalité du lieu avait été contactée à plusieurs reprises pour renouveler le réseau électrique et achever les travaux de maintenance, estimant que le club ne pouvait être tenu pour responsable de la coupure de courant, niant l’idée que cet acte soit humain et intentionnel, puisque l’équipe était en avance, et demandant de terminer le temps restant du match.