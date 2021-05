Ligue 1 (25e journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 25e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue dimanche 9 mai (tous les matches à partir de 13h30):

Dimanche 9 mai 2021:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel Arb: Walid Jridi

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Monastir Arb: Oussama Razgallah

A Tataouine:

US Tataouine – Stade Tunisien Arb: Ameur Chouchène

A Sfax:

CS Sfaxien – JS Kairouan Arb: Houssem Boulares

A Bizerte (Bsiri):

CA Bizertin – Espérance de Tunis Arb: Sadok Selmi

A Soliman:

AS Soliman – AS Réjiche Arb: Sofien Ktat

A Radès:

Club Africain – O Béja Arb: Yosri Bouali