Les blessés embarrassent ”Zizou” à 48 heures du match retour contre Chelsea

A un peu plus de 48 heures du choc en demi-finale retour de Ligue des champions contre Chelsea à Londres mercredi soir (21h00), le technicien franco-algérien Zinedine Zidane ne sait pas encore s’il doit souffler ou se gratter le tête.

Si ”Zizou” a enfin récupéré son capitaine Sergio Ramos (remis d’une blessure musculaire au mollet gauche et du Covid-19) et Ferland Mendy (mollet gauche aussi), qui se sont entraînés normalement avec et sans ballon dimanche, il est toujours dans le flou concernant Raphaël Varane et Fede Valverde.

Le défenseur français, sorti touché à une cuisse samedi à la mi-temps contre Osasuna (2-0), doit passer une IRM (imagerie par résonance magnétique) ce lundi afin de définir avec exactitude la blessure, et d’évaluer ses chances de jouer contre Chelsea. Concernant Valverde, positif au Covid-19 il y a deux semaines, Zidane attend ce lundi le résultat du troisième test de l’Uruguayen, passé dimanche.

Ce dernier en a déjà présenté un négatif mercredi, mais le deuxième, vendredi, n’était “pas concluant”. Dani Carvajal, touché aux ischio-jambiers droits lors du match aller contre Chelsea, sera absent jusqu’à la fin de la saison, tout comme Lucas Vazquez, victime d’une entorse d’un ligament croisé postérieur du genou gauche lors du clasico remporté 2-1 face au Barça le 10 avril.

Enfin, le latéral gauche Marcelo est appelé à honorer son devoir de citoyen à une table électorale mardi lors des élections régionales de Madrid. En fonction du déroulement de sa journée, il prendre le vol avec le reste de l’équipe direction Londres mardi soir, ou empruntera un vol privé mercredi matin.