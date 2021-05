Championnat de France : Lyon renverse et talonne Monaco, qui laisse filer Lille et Paris

Quelle bagarre au pied du Rocher ! Lyon a renversé Monaco 3-2 dimanche pour revenir à un point de l’ASM en Championnat de France (3e), gardant l’espoir d’accrocher la Ligue des champions. Par ricochet, la course au titre semble réduite au duel Lille-Paris à trois journées de la fin! Dans un choc électrique, conclu par une bousculade généralisée et une distribution de cartons rouges, c’est l’OL (4e, 70 pts) qui a triomphé et s’est relancé dans la course au podium derrière Monaco (3e, 71 pts).

Cette défaite, la première des Monégasques depuis début mars à Strasbourg (1-0), a un double effet: Lyon peut croire à nouveau à la troisième place, la dernière donnant accès à la C1. Et Lille (76 pts) et le Paris SG (75 pts) semblent voués à se disputer le titre sur leur trois derniers matches.

La fin de match aura été houleuse, avec des échauffourées sur la pelouse et une distribution de cartons rouges (Pellegri, De Sciglio, Willem Geubbels), mais le résultat est là: l’OL est à nouveau dans la course à la C1.

Avec trois journées restant à disputer, Saint-Etienne a enfin atteint la barre symbolique des 42 points, traditionnellement synonyme de maintien, grâce à une performance maîtrisée sur la pelouse de Montpellier (2-1).

A la décharge des Montpelliérains, le MHSC n’a plus grand-chose à jouer dans cette L1 et est désormais tourné vers sa demi-finale de Coupe de France le 12 mai face au Paris SG. L’annonce, juste avant le coup d’envoi du match, du départ en fin de saison de Der Zakarian, en poste depuis 2017, a pu également accaparer les esprits héraultais.