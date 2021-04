Super League : L’UEFA veut punir les clubs à l’origine du projet

L’Union européenne de football (UEFA) veut infliger des sanctions pour les douze clubs à l’origine du projet de la Super League, mais à différentes échelles selon leur implication, a indiqué le président de l’instance, Aleksander Ceferin.

” Le projet de la Super League a été créé et abandonné en moins de trois jours par la plupart des participants. Les responsables du projet devraient en subir certaines conséquences”, a déclaré Aleksander Ceferin dans un entretien accordé au Daily Mail.

Le président de l’UEFA prévoit des sanctions graduées en fonction du rôle joué par les 12 équipes impliquées dans le projet.

” Chacun doit assumer les conséquences de ce qu’il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s’est passé. Ce qu’ils ont fait n’est pas correct et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire.

Pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur”, a-t-il indiqué.

“Il faut avoir de la grandeur pour dire, je me suis trompé. A mon sens, il y a trois groupes dans ces 12: les six clubs anglais, les trois autres qui sont sortis ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate (en référence au trio Real Madrid-Barça-Juve,) et que la Super League existe encore”, a souligné Ceferin.

Pour lui, il y a une grande différence entre ces clubs et tout le monde sera tenu pour responsable de la manière que l’UEFA jugera.

Selon le journal anglais et partant de cette analyse, les deux clubs espagnols et la Juventus de Turin risquent gros. Une lourde amende pourrait être infligée, ou une expulsion des compétitions européennes pour une courte durée pourrait être envisagée.