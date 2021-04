Coronavirus : 01 décès et 11 nouvelles contaminations durant les dernières 24h à Gabès

Un nouveau décès a été enregistré à Gabès durant les dernières 24h suite à une infection par le coronavirus, a indiqué dimanche le directeur régional de la santé préventive Yahya Hamdi, dans une déclaration à la TAP. Le nombre de décès s’élève ainsi à 370 cas de décès.

La direction régionale de la santé a reçu le résultat de 298 tests réalisés dont 111 cas ont été révélés positifs. Il s’agit de 24 cas à Gabès Sud, 22 à Mareth, 12 à Ouedhref et El Hamma, 11 cas à Gabès ville, 08 à Métouia, 06 cas à Matmata, 05 cas à Gabès ouest et à Ghannouch et 04 cas à Menzel Habib et 02 cas à Dkhla Toujen.