Tunisie : Des défaillances au niveau de la mise en œuvre de la campagne de vaccination anti Covid-19

L’organisation I watch a relevé des défaillances au niveau de la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination anti Covid-19 dont notamment la non convocation des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques considérées comme prioritaires à la vaccination.

I watch a déploré dans un communiqué publié samedi, le non respect du principe d’éligibilité au vaccin soulignant que plusieurs personnes considérées comme prioritaires, âgées de plus de 75 ans et inscrites sur la plateforme Evax n’ont pas eu accès au vaccin, alors que l’état qui dispose de 100 mille doses de vaccins destinées aux forces de sécurité et à l’armée, n’a pas tenu compte de l’ordre de priorité prédéfini par le programme national de vaccination.

Elle a appelé le ministère de la santé à vérifier l’efficacité de la plateforme Evax et à interagir avec les craintes et interrogations des citoyens pour assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination .

Elle a également demandé au ministère d’intervenir pour informer les citoyens de l’évolution de l’opération de vaccination, notamment en ce qui concerne les tranches d’âge prioritaires, l’incitant à respecter le principe d’éligibilité afin d’accroitre la confiance des citoyens dans les vaccins.