Coronavirus : 42 décès en milieu scolaire enregistrés du 15 septembre au 13 avril 2021

Le nombre de décès en milieu scolaire associés au coronavirus enregistrés du 15 septembre 2020 au 13 avril 2021, a atteint 42 morts, alors que celui des contaminations s’est élevé à 9 471 cas, dont 8 941 guérisons, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Education.

Le nombre de contaminations parmi les élèves a atteint 3 979 dont 3 763 guérisons contre 4370 cas d’infection parmi les enseignants et 843 cas dans les rangs du personnel éducatif, pédagogique et administratif, les surveillants et conseillers d’application.

Le pays connaît une nette augmentation du nombre d’infections et de décès dus au coronavirus, ce qui a incité les syndicats de l’éducation à proposer une suspension des cours pour une période de 10 jours dans le but de briser les chaînes de contamination et limiter la propagation du virus.