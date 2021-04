Tunisie – Prière des tarawih : Le ministère des Affaires religieuses fixe les règles à suivre

Une séance de travail s’est tenue, lundi, au siège du ministère des Affaires religieuses consacrée à l’examen des moyens de mettre en œuvre les recommandations de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus.

Y ont pris part, des spécialistes dans les domaines religieux et de santé, les cadres du ministère et des représentants des associations et des syndicats concernés.

La réunion a permis de fixer les règles à suivre pour l’accomplissement de la prière des tar?w?h durant le mois de Ramadan.

Les mesures prises se présentent comme suit:

1- Accomplissement de la prière d’al-Icha juste après l’appel à la prière (al-Adhan),

2- Les prières d’al-icha et des tar?w?h ne doivent pas dépasser les trente minutes,

3- Obligation de porter le masque de protection, de respecter la distanciation physique et chaque fidèle doit se munir de son propre tapis de prière,

4- Aération des mosquées avant et au cours des prières tout en privilégiant l’accomplissement des prières dans les espaces ouverts,

5- Eviter d’emmener les enfants à la mosquée,

6- Les personnes âgées et les personnes qui présentent des symptômes similaires à ceux du Covid-19 sont appelées à ne pas se rendre à la mosquée.

Le ministère des Affaires religieuses a appelé les fidèles à appliquer à la lettre les mesures précitées tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur dans les lieux de culte.

Les fidèles sont également appelés à respecter les décisions que prendront les commissions sanitaires régionales en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.