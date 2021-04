Fête des Martyrs : les Tunisiens fiers des sacrifices consentis pour l’indépendance du pays

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a exprimé la fierté de tous les Tunisiens des sacrifices consentis par les martyrs de la patrie et leur lutte pour l’indépendance du pays.

Dans une déclaration vendredi à l’occasion de la célébration du 83e anniversaire de la Fête des Martyrs, le parlement relève que cette date constitue une étape majeure dans l’histoire du mouvement national, au cours de laquelle le peuple a réclamé un parlement tunisien et son droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale.

L’appel à un parlement tunisien a été un tournant majeur dans la lutte nationale et auquel la colonisation a violemment riposté, en tirant sur les manifestants, lit-on de même source.

Et d’ajouter, cette célébration nationale restera a jamais gravée dans la mémoire des Tunisiens et une occasion renouvelée pour évoquer les combats menés contre l’occupant et les sacrifices consentis pour l’édification d’un Etat qui accueille tous les Tunisiens et qui rassemble toutes les potentialités sous le même drapeau.