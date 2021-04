Championnat d’Italie (mise à jour) : victoire de la Juventus et l’Inter Milan

La Juventus de Turin a dominé Naples (2-1) mercredi en match retard du Championnat d’Italie de football (Serie A), pendant que le leader l’Inter Milan a battu Sassuolo (2-1), décrochant son dixième succès de rang.

L’Inter Milan file plus que jamais vers son premier scudetto depuis 2010 avec désormais 11 points d’avance sur l’AC Milan (2e) et 12 sur la Juve (3e), avec neuf matches restant à jouer pour tous après ces deux matches en retard.

Pour se relancer face au Napoli, la Juve s’en est remis à ses valeurs sûres: Cristiano Ronaldo (25e but en Serie A) pour l’ouverture du score (13e) et le revenant Paolo Dybala (73e) pour le second but, mais aussi un Gianluigi Buffon impeccable dans les buts.

“Gigi” Buffon ne s’est incliné que sur un penalty en fin de match de Lorenzo Insigne (90e), insuffisant pour priver la Juve de cette précieuse victoire après une défaite contre Benevento (0-1) et un nul contre le Torino (2-2).

L’Inter Milan, sans grande ambition dans le jeu, a pour sa part fait comme à son habitude: défense de fer pour contenir les assauts de Sassuolo et buts en contre de Romelu Lukaku (10e) et Lautaro Martinez (67e).

Cette défaite est sans doute sévère pour Sassuolo qui aurait pu bénéficier d’un penalty au départ de l’action du second but nerazzuro et n’a réduit le score que trop tardivement par Hamed Traoré (85e). Pas de quoi gâcher la soirée d’Antonio Conte dont l’équipe a gagné les dix matches retour.