Tunisie : Le point de la situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions

Le point de la situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions :

Gouvernorat de Gafsa:

Quelque 2104 cadres médicaux et paramédicaux et personnes agées ont été vaccinés dans le gouvernorat de Gafsa par les vaccins Sputnik, Pfeizer et Sinovac, depuis le démarrage de la campagne de vaccination anti-covid 19, le 13 mars 2021, jusqu’à aujourd’hui dimanche, a souligné le responsable médical au centre de vaccination régional de Gafsa, Romdhane Radaoui.

Il a ajouté que la campagne de vaccination cible depuis son démarrage jusqu’à aujourd’hui le personnel de santé de Gafsa, les cadres médicaux et paramédicaux de première ligne et aussi les personnes agées qui ont 75 ans ou plus et celles agées de 65 ans et qui souffrent de maladies chroniques.

De son côté, le sous-directeur de la santé de base, Taha Maatoug, membre de l’équipe médicale chargée de la campagne de vaccination dans la région, a précisé qu’aucun symptôme inquiétant ou grave n’a été détecté chez les personnes vaccinées par les vaccins sputnik, Pfeizer et Sinovac ou a nécessité leur transfert à l’hôpital, a-t-il dit.

Par ailleurs, la direction régionale de la santé de Gafsa a annoncé, dimanche, que 15 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées portant ainsi le nombre des personnes porteuses du virus à 93 contaminés.

Gouvernorat de Béja:

Le gouvernorat de Béja a enregistré samedi 59 nouveaux cas de Coronavirus, portant ainsi le bilan des victimes de ce virus dans la région à 5117 cas, depuis l’apparition de la pandémie, selon des statistiques de la direction régionale de la santé.

D’après la même source, aucun cas de décès n’a été enregistré, soulignant que le nombre de morts liés au virus dans la région s’élève à 163 cas depuis le déclenchement de la pandémie.

Gouvernorat de Mahdia:

Deux nouveaux cas de décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans le gouvernorat de Mahdia, a indiqué dimanche la direction régionale de la santé.

Il s’agit d’un homme originaire de la délégation de Boumerdès âgé de 67 ans et d’une femme issue de la délégation d’Aouled Chamekh, dont l’âge est de 82 ans.

D’après la direction régionale de la santé, 41 nouvelles contaminations ont été recensées sur 92 tests de dépistage effectués, portant ainsi le nombre total des contaminations dans la région à 8999 cas, depuis l’apparition de la pandémie.

Et d’indiquer que 280 citoyens ont reçu aujourd’hui des vaccinations anti-Covid-19, portant ainsi le nombre de personnes vacinnées dans la régions à 2941 citoyens.