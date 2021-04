Ligue 2 (10e journée) : L’EGS Gafsa et le SS Sfaxien, les derniers clubs à rejoindre les play-off

L’EGS Gafsa et le SS Sfaxien sont les derniers clubs à completer la liste des prétendants à l’accession en Ligue 1 qui joueront les play-off de la Ligue 2 du football professionnel.

Tandis que les lauréats des autres poules (A, C et D) sont déjà connus depuis la journée précédente, il a fallu attendre la 10 et dernière journée pour savoir les clubs de la poule B qualifiés pour les play-off.

L’EGS Gafsa et malgré la défaite de ce dimanche à Oued Ellil (0-1) est parvenu à composter son billet pour les play-off en terminant leader avec 16 points.

Le SS Sfaxien, lui aussi vaincu ce dimanche à Manzel Nour, parvient à se qualifier pour les play-off malgré une 2e place partagée avec le CS Msaken et le SA Manzel Nour.

Pour sa part, le Satde Gabésien sera le club de la poule B à devoir quitter la Ligue 2. Ce dernier qui termine la première phase dernier 13 points évoluera la saison prochaine en Ligue amateur (Niv 1).

Le dernier club relégué de la Ligue 2 sera le dernier de la Poule A, l’AS Sebikha qui termine avec 8 points.

Pour rappel, le CS Manzel Bouzelfa (poule C) et l’AS Kasserine (poule D)sont déjà relégués en Ligue amateur depuis la 9e journée de la première phase.

NB: Le tirage au sort des Play-off de la Ligue 2 se fera demain lundi à l’occasion de l’émission “Stade 2” sur la 2e chaîne nationale.

Dimanche 4 avril :

Poule A :

A Chebika:

AS Sebikha – CS Korba 3-2

A Jendouba:

Jendouba Sport – O.Médenine 0-0

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – AS Djerba 0-2

Classement Pts J

1. O. Médenine 23 10 qualifié au Play-off

2. CS Hammam-lif 18 10 qualifié au Play-off

3. CS Korba 12 10

4. Jendouba Sport 11 10

5. AS Djerba 10 10

6. AS Sebikha 8 10 relégué en Ligue amateur

Poule B :

A Gabès:

S.Gabésien – CS Msaken 1-0

A Rejiche:

AS Menzel Nour – SS Sfaxien 1-0

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – EGS Gafsa 1-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 16 10 qualifié au Play-off

2. SS Sfaxien 14 10 qualifié au Play-off

-. CS Msaken 14 10

-. AS Menzel Nour 14 10

5. AS Oued Ellil 13 10

-. Stade Gabésien 13 10 relégué en Ligue amteur

Déjà joués

Samedi 3 avril

Poule C :

A Jerba Midoun :

ES Jerba – Kalaa Sport 0-1

A Gabès :

AS Gabès – CSM Bouzelfa 0-0

A Ben Arous :

SC Ben Arous – Sfax RS 0-0

Classement Pts J

1. AS Gabès 17 10 qualifié au Play-off

2. ES Jerba 16 10 qualifié au Play-off

3. Sfax RS 12 10

4. Kalaa Sport 13 10

5. Sporting Ben Arous 10 10

-. CS Menzel Bouzalfa 10 10 relégué en Ligue amteur

Poule D :

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – AS Mhamdia 1-2

A Kasserine:

AS Kasserine – ES Zarzis 2-2

A Radès:

ES Radès – ES H.Sousse 2-0

Classement Pts J

1. ES Zarzis 20 10 Qualifié au play-off

2. ES Hammam Sousse 17 10 Qualifié au play-off

3. AS Mhamdia 13 9

4. O.Sidi Bouzid 12 10

5. ES Radès 11 9

6. AS Kasserine 7 10 Reléguée en Ligue amateur