Ligue 1 (22e journée) : L’US Ben Guerdane bat la JS Kairouan 3-1 et conforte sa 3e place

L’US Ben Guerdane a conforté sa 3e place sur le podium, après sa victoire face à la JS Kairouan (3-1), en match avancé de la 22ème journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi à Kairouan.

Les visiteurs qui se sont imposés grâce à trois réalisations de Mohamed Ben Tarcha (15 sp), Louay Ben Hassine (45) et Seif Jerbi (95), contre un but de Mhamed Mtiti (25), décrochent leur premier succès sous la houlette de Kamel Zaaiem, qui vient de remplacer Hassène Gabsi, limogé.

Un succès qui leur permet de conforter leur place sur le podium avec 36 points, à trois longueurs du dauphin, l’Etoile du Sahel dont le match face à l’ES Rejiche a été reporté a une date ultérieure en raison de sa participation à la coupe de la Confédération.

De son côté, la JS Kairouan, lanterne rouge, assurée depuis la dernière journée de sa relégation en Ligue 2, reste toujours sans succès (3 nuls et 18 défaites).

Samedi :

A Kairouan

JS Kairouan – US Ben Guerdane 3-1

Buts :

JS Kairouan : Mohamed Mtiri (26)

US Ben Guerdane : Mohamed Ben Tarcha (15 sp), Louay Ben Hassine (45)

Dimanche 4 avril :

A Tataouine: US Tataouine – ES Métlaoui

A El Menzah: Club Africain – AS Soliman

A Béja: Olympique de Béja – US Monastir

NB : Les matches AS Rejiche-ES Sahel, CS Sfaxien-CA Bizertin, Stade Tunisien-Espérance de Tunis seront désignés ultérieurement en raison de la participation de l’Espérance, du CS Sfaxien et de l’Etoile en coupes africaines inter-clubs.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 46 18 15 1 2 27 9 +18

2. ES Sahel 40 19 12 4 3 33 15 +18

3. USB Guerdane 36 22 9 9 4 23 14 +9

4. AS Réjiche 31 21 8 7 6 21 16 +5

5. CS Sfaxien 30 18 8 6 4 22 10 +12

-. AS Soliman 30 21 8 6 7 26 28 -2

7. US Monastir 27 20 7 6 7 22 17 +58. S. Tunisien 25 21 5 10 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 25 21 6 7 8 13 18 -5

10. O. Béja 24 20 6 6 8 16 19 -3

11. US Tataouine 23 20 5 8 7 16 22 -6

12. C.Africain 22 21 4 10 7 20 27 -7

13. CA Bizertin 20 21 5 5 11 13 25 -12

14. JS Kairouan 3 21 0 3 18 11 45 -34