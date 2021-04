Tunisie – vaccin contre le coronavirus : Yassine Ayari dénonce la violation des priorités

Le député Yassine Ayari a commenté sur les ondes de Mosaïque Fm, jeudi 1er avril, la déclaration du ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, affirmant qu’il n’y avait pas de favoritisme dans la liste des vaccinations contre le coronavirus.

Ayari a déclaré que les violations et les abus sont systématiques et répétés plus d’une fois et sont pré-intentionnés et préjudiciables aux Tunisiens. Le député considère cela comme une sorte de corruption, et que la question concerne la vie des Tunisiens.

« Il ne peut s’agir d’une violation ou d’une transgression, et c’est ce qu’on appelle la corruption, et tous ceux qui y ont contribué, y ont participé ou en ont bénéficié doivent être tenus responsables afin que ces pratiques ne se reproduisent pas. »

Il convient de noter que le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, a nié dans une déclaration aux médias, mercredi 31 mars 2021, l’existence d’un fichier de corruption dans le système de réception du vaccin, mais reconnaissant cependant l’existence d’un certain nombre de violations, dont la plus importante est l’absence de vérification de l’identité des vaccinés lorsqu’ils se rendent dans les centres de vaccination.

D’ailleurs, il fait état de l’ouverture d’une enquête du ministère, demandant à toutes les parties de leur fournir les violations enregistrées pour interagir, soulignant dans le même contexte que Dr Ahlam Kzara (membre du comité de vaccination) a été chargé d’effectuer des visites sur le terrain dans tous les centres de vaccination.